« Payvagues »Concert littéraire par l’écrivaine Florence Jou et la musicienne Valérie Vivancos Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont, vendredi 3 mai 2024.

« Payvagues »Concert littéraire par l’écrivaine Florence Jou et la musicienne Valérie Vivancos Ce set musical et littéraire est une traversée des zones du “Payvagues”, des paysages en mutations climatiques, oscillant entre désolation et merveilleux. Vendredi 3 mai, 19h00 Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Gratuit sur réservation

Début : 2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T21:00:00+02:00

Ce set musical et littéraire est une traversée des zones du “Payvagues”, des paysages en mutations climatiques, oscillant entre désolation et merveilleux. Des femmes, sorcières ou chamanes, y vivent et initient les humains à d’autres relations avec la faune, la flore et le climat. Une rencontre scénique entre une écrivaine et une musicienne, qui dans leurs créations antérieures ont poursuivi des recherches autour de l’éco-féminisme, de la voix et de la place des femmes dans l’art et la société.

Une vente / dédicaces sera proposée après le spectacle par la librairie Géolibri

Florence Jou, Payvagues, éd. de l’Attente, 2023.

« ça exhale chez vous vos exactions menées perpétrées par une caste hypertrophiée vos terres arrosées et brûlées de pétrole la sécheresse en avance sur vos propres retards » Florence Jou.

Florence Jou est poétesse, performeuse et enseignante-chercheuse. Elle crée des espaces de rencontre entre les arts (photographie, graphisme, musique, vidéo, …) et multiplie les supports (livres, performances, livres-web, expositions). Depuis 2020, elle s’intéresse plus particulièrement aux fictions climatiques, à l’éco-féminisme et à la science-fiction. Après Explorizons (Lanskine, 2021) et Payvagues (L’Attente, 2023), elle écrit Oxirages, un roman sur fond de guerre météorologique.

Valérie Vivancos est improvisatrice et compositrice de musique électroacoustique. Ses projets de création en collaboration avec d’autres artistes l’ont emmenée au Brésil, au Danemark, sur le Danube ou encore à Hong-Kong. Elle travaille pour des musées, des pièces musicales et radiophoniques, des organisations culturelles et humanitaires. Sa discographie comprend notamment Echolalia (Mare/Moto, 2014), The Sleep In Opera (The Sublunar Society, 2016) ou Ħal Saflieni (Tsuku Boshi, 2023).

Co-production : Le Grand Café – centre d’art contemporain de Saint-Nazaire

Avec le soutien d’Athénor Scène Nomade – CNCM

Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages 20 rue Sourbes 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Crédits vidéos : Glenn Andro, Romain Blondel, Romain Bourillon, Clémence Brun, Clémence Celerier, Camille Fauxbaton, Florian Montus, Laboratoire de recherche numérique de l’école Estienne Paris, sous la direction de Patrick Pleutin.