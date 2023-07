SOLA GRATIA – YACINE SIF EL ISLAM Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 3 mai 2024, Eysines.

SOLA GRATIA – YACINE SIF EL ISLAM Vendredi 3 mai 2024, 20h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 20,50 € / RÉDUIT 14,50 €

Un puissant monologue empli de sincérité et de poésie !

Au départ, il y a un fait divers. Une agression homophobe, comme on en voit trop souvent passer dans la presse quotidienne ou sur les réseaux sociaux. Du traumatisme, Yacine Sif El Islam livre un texte puissant et poétique, une plongée à rebours dans les souvenirs (parfois drôles et surprenants) d’une vie marquée trop souvent par l’intolérance. Derrière lui, de dos, Benjamin Yousfi brode sur une grande pièce de tissu blanc les mots et les dates, portée par la création sonore en live du musicien Benjamin Ducroq. Comment peut-on survivre à la peur, la douleur et la colère ? Sola Gratia est la tentative de rendre fertile un champ de ruines.

Bouleversant !

Une création de Yacine Sif el Islam, lauréat du prix du public au festival Impatience

Avec Yacine Sif el Islam, Benjamin Ducros et Benjamin Yousfi

Yacine Sif El Islam ( écriture, mise en scène et interprétation)

Benjamin Yousfi (costumes, performance et regard extérieur)

Benjamin Ducroq (création sonore)

Partenaires : TnBA ( CDN de Bordeaux), CDN de Rouen, la Métive, l’Avant-Poste,

maison d’art et de convivialité, Les marchés de l’été, Festival Trente Trente, Festival

Demostratif, Les éditions Komos

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

