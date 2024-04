Marché Carnot Hôtel de ville Cenon, vendredi 3 mai 2024.

Marché Carnot Avec les beaux jours, le parvis de l’Hôtel de ville se transforme en marché de producteurs locaux. 3 mai – 18 octobre, certains vendredis Hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T18:30:00+02:00 – 2024-05-03T21:00:00+02:00

Fin : 2024-10-18T18:30:00+02:00 – 2024-10-18T21:00:00+02:00

Le Marché Carnot, c’est le nouveau point de rendez-vous pour vos vendredis soirs !

Producteurs locaux, grignotage sur place et ambiances musicales sont proposées sur le parvis de l’Hôtel de ville et le long de la rue René Bonnac, fermée au stationnement et à la circulation pour l’occasion

Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-cenon.fr https://www.facebook.com/villedecenon/