LES COGITATIONS / CHRISTOPHE ALÉVÊQUE – REVUE DE PRESSE L’Entrepôt Le Haillan, 3 mai 2024, Le Haillan.

Humour

Avec, en direct, les dessinateurs des Cogitations !

Christophe Alévêque est de retour aux Cogitations pour notre plus grand plaisir avec SA revue de presse, accompagné par les dessinateurs du festival qui illustrent en direct les thèmes qu’il aborde !

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous.

Si Christophe Alévêque s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.

Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse : il fait sa « revue ». Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles : papiers, articles, prises de becs et de notes. Alévêque prend les choses en mains, il attaque les grands sujets d’actualité et les petits.

Tout lui est permis, surtout mettre à mal l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de l’information. Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que c’est nécessaire et politique : c’est son projet ! En ces temps de couvre-feu moral, il a trouvé un espace de liberté d’expression totale. Un vaste délire actualisé chaque soir. Salvateur !

« Ce qui est intéressant en humour, c’est de franchir la ligne rouge » Christophe Alévêque

Dans le cadre du festival les Cogitations 7ème édition

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-christophe-aleveque-revue-de-presse/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-03T21:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:00:00+02:00

