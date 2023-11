Laurie Darmon 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 29 mars 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Laurie Darmon vous donne rendez-vous vendredi 29 mars au Makeda..

2024-03-29 20:00:00 fin : 2024-03-29 . EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Laurie Darmon invites you to Makeda on Friday March 29.

Laurie Darmon estará en el Makeda el viernes 29 de marzo.

Laurie Darmon lädt Sie am Freitag, den 29. März, ins Makeda ein.

Mise à jour le 2023-11-17 par Ville de Marseille