La troisième édition de Nos Futurs se tiendra à Rennes du 21 au 24 mars 2024. Les Champs Libres et le journal Le Monde donnent carte blanche à des lycéens et des étudiants pour partager les sujets qui leur tiennent à cœur (environnement, alimentation, sexualité…). L’année dernière, 20 000 visiteurs en ont profité.

La première et deuxième éditions de Nos Futurs furent de très beau succès : des débats entre ceux qui font l’actualité dans leur domaine et des jeunes impliqués sur les sujets débattus, des moments de rencontres, des ateliers, des défilés des conversations… 20 000 personnes chaque année aaccueillies dans les Champs Libres, passionnées, curieuses, impliquées, fans et flâneurs, des savoirs transmis et des contenus déjà partagés des dizaines de milliers de fois, plus de 2,5 millions de comptes touchés sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook). Pour la troisième édition, Les Champs Libres en partenariat avec le journal Le Monde offrent l’opportunité aux jeunes de s’exprimer, de se former au débat public, de donner libre cours à leurs pensées en invitant des personnalités qui les inspirent.

© Julien Mignot

Nos Futurs est un événement collaboratif porté par les Champs Libres, visant à donner une voix à la jeunesse, en partenariat avec le journal Le Monde. Ce festival offre un espace de discussion et de réflexion sur divers sujets d’actualité tels que l’alimentation, le rapport au travail, la sexualité, les médias, et bien d’autres encore. Le but est d’ouvrir le démocratique entre les jeunes et le grand public sur des questions importantes pour l’avenir : les jeunes s’y expriment et partagent leurs idées, compétences et aspirations au travers d’initiatives concrètes telles que des solutions alternatives, des conseils, des créations et des prototypes.

Nos Futurs est également un exemple d’apprentissage collaboratif, réunissant un grand média national, un établissement culturel, des jeunes de divers horizons, ainsi que plusieurs établissements d’enseignement et des acteurs engagés dans une variété de causes. Cette initiative encourage l’échange authentique et la coopération, favorisant la création d’un avenir où la diversité des perspectives est valorisée.

Vous aussi, venez célébrer la jeunesse, la démocratie et la diversité, tout en encourageant une réflexion constructive sur les enjeux de notre société, pour inventer ensemble un futur où nous avons envie de vivre.

PROGRAMME NOS FUTURS 2024

Articles des anciennes éditions :

Festival Nos Futurs

Du 21 au 24 mars 2024

Les Champs Libres

10, cours des Alliés

35000 Rennes

Accès

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles