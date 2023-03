Olkan & La Vipère rouge. La musique électronique à la rencontre de l’Orient

Le groupe Olkan & La Vipère rouge se produira pour la première fois à Rennes aux Champs libres le 23 mars, dans le cadre du festival Nos Futurs. Nouvelle mouture du duo Flamar & Olkan, avec un changement de musicien, elle en garde le principe, celui de mêler instruments et influences orientales aux musiques électroniques. Et pour continuer dans l’hybridation, la nouvelle formule inclut aussi de la guitare et de la voix, chantée en français.

Changer de partenaire c’est un peu changer de vie. Et parfois, nos proches ne savent pas exactement si on est encore la même personne ou si ce changement nous a transformé. Ainsi, celles et ceux qui s’étaient habitués à voir le nom d’Olkan accolé à celui de Flamar sur les affiches de nombreux concerts ou festivals ont pu être surpris ces derniers mois de le voir soudainement associé à la Vipère rouge. Mais pas d’inquiétude, le groove solaire et les mélodies orientales sur fond de musique électronique dansante sont toujours au cœur du nouveau duo Olkan & La Vipère rouge.

Depuis 2018, Olkan Soulat développe ce cocktail de sonorités avec son complice Jarl Flamar, qu’il rencontre à son arrivée à Rennes. Le premier a été batteur dans différents groupes pendant dix ans, le second est DJ et producteur de musique électronique. C’est d’abord au cours de jams de percussions orientales que naît le duo. Les deux musiciens ajoutent ensuite au mélange une pincée de cordes orientales, comme le saz (luth à manche long) dans le cas d’Olkan, qu’il découvre grâce au groupe Altin Gün.

Quant aux instruments électroniques, des logiciels d’abord, puis des machines, ils permettent rapidement au duo de se produire en live à partir d’improvisations. « Les rythmes, les percussions et les mélodies orientales se prêtent vraiment à la musique électronique. Par exemple, dans les rythmes traditionnels du Maghreb, qui sont des polyrythmies, chaque percussion a un rôle particulier. Ce qui fait de très bonnes bases pour avoir des samples à emboîter les uns les autres », explique Olkan Soulat.

Inspiré par des groupes comme Ko Shin Moon ou Taxi Kebab, qui pratiquent aussi ce mélange d’influences orientales et de musique électronique, Flamar & Olkan tracent leur chemin grâce à des performances live impressionnantes qui leur ouvrent les portes d’une myriade de concerts et festivals en France et ailleurs. Concentré sur les tournées, le duo ne sort qu’une poignée de morceaux, mais signe tout de même un EP sur le label Baikal Nomads, référence dans les musiques électroniques du monde.

© Manon Beauchamp

Au tournant de 2023, l’aventure prend un nouveau virage avec l’arrivée de Mattis Konopka, alias La Vipère rouge, en remplacement de Jarl Flamar. Originaires de la même commune, Romans-sur-Isère (Drôme), Olkan et Mattis ont déjà mené trois groupes ensemble par le passé. Lui-même bercé de musiques arabes, le projet lui parle. C’est toutefois son premier groupe de musique électronique, puisqu’il vient plutôt du rock et du post-punk. Il apporte donc à une musique hybride à l’origine ses propres influences et ses instruments, sa guitare et sa voix. « Les mots sont scandés en français, avec beaucoup d’effets, ils servent à l’ambiance », précise Olkan. Quant à la guitare, « elle double certains de mes riffs au saz ou crée de nouveaux effets sonores », explique-t-il.

Si la formule ne change pas du tout au tout par rapport au précédent duo, La Vipère rouge amène un peu de piquant au live. Avec de nouveaux morceaux, ou des morceaux réarrangés, le tempo accélère pour se rapprocher de ceux de la house progressive ou de la techno mélodique. Mais les couleurs de l’Orient ne sont jamais loin. Une des principales sources d’inspiration du duo dans la composition est d’ailleurs le nuancier d’émotions des trames traditionnelles des musiques turques qui ont la particularité d’être « à la fois mélancoliques et joyeuses », explique Olkan Soulat.

En pleine préparation de leur tournée des beaux jours, Olkan & La Vipère rouge travaillent aussi à la sortie d’un EP dans les prochains mois et au tournage de live sessions. En attendant, vous pourrez retrouver leur cocktail d’instruments et de machines, de danse et d’émotions au festival Nos Futurs à Rennes le 23 mars 2023.

Olkan & La Vipère rouge, jeudi 23 mars 2023 dans le hall des Champs libres, à partir de 20 h (3h)

