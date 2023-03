Tallou. Un nouvel EP sous le lit du monstre

Tallou sortait Sous le lit du monstre, son second EP, sur le label Foudrage le 24 février 2023. Accompagnée de son beatmaker Tom Clément, et d’autres artistes en collaboration, la chanteuse poursuit sa lancée néo-soul aux influences hip hop en abordant la fin de l’enfance, la course contre le temps et le face-à-face aux démons de l’âge adulte.

C’est confortablement installés dans le canapé vert du Salon à Rennes, siège du label Foudrage et de sa maison mère Vlad Productions, que nous rencontrons Tallou et Tom Clément. Entre deux promotions radio, le duo nous accorde un peu de temps pour parler de son nouvel EP, Sous le lit du monstre.

Artwork : Stéphanie Macaigne

Unidivers avait déjà échangé avec Tallou à l’occasion de son passage aux auditions des Inouïs du Printemps de Bourges en janvier 2022. Le jeune duo en était alors à ses premiers concerts et l’année qui a suivi fut riche pour le développement de leur carrière musicale et l’affirmation de leur direction artistique. « J’ai travaillé sur la présence scénique et sur la dimension professionnelle de la musique », explique Tallou. « On a souhaité s’éloigner des codes de la pop pour aller plus vers la scène rap, car c’est ce qui influence le plus mon écriture », continue la chanteuse.

Beaucoup de concerts ont aussi permis de revisiter le répertoire de Tallou, mais surtout d’enrichir la formule scénique pour intégrer plus d’instruments organiques. Les deux complices de lycée avaient débuté les concerts avec pour seuls instruments un pad, un clavier et la voix de Tallou. Les ont rejoints depuis Théo Besnard au clavier, Youn Lebreton au saxophone. Quant à Tom Clément, il est dorénavant à la batterie. La nouvelle formation est également accompagnée de techniciens son, Harold Untersee, et lumières, Basile Le Bail.

Accompagné sur scène, le duo l’est aussi désormais dans les coulisses, puisqu’il a rejoint le label Foudrage, sur lequel sort son second EP, Sous le lit du monstre. « On l’a pensé comme une suite de Roses Nuit », annonce Tallou. Arborant comme pochette une photo de Tallou sur son lit d’enfant, dans sa chambre toute rose, ce premier EP paru en 2021 était nimbé de l’innocence de l’enfance. Illustré par la peintre Stéphanie Macaigne, le second opus témoigne du passage « sous le lit du monstre », cette période où, en grandissant, « on doit affronter ses monstres d’enfance et on ne sait pas si on n’en devient pas un nous-mêmes », affirme Tallou. Le lit représente ici une dualité, à la fois refuge hors du temps et témoin du temps qui passe. « On peut y passer des heures à dormir ou bien à aimer, à cogiter. C’est un endroit à la fois de bonheur et de malheur. »

Cette dualité se reflète dans les parties instrumentales de cet EP, entre onirisme, sonorités aériennes et rythmes plus incisifs inspirés du 2 step ou de la trap. L’objectif du beatmaker Tom Clément est de produire un son qui porte le texte, ses nuances, et ses revirements « pour que la production soit un catalyseur de la voix et de son message », explique-t-il. S’il réalise lui-même, de concert avec Tallou, l’ensemble de la composition et des arrangements, il a aussi ajouté des samples du saxophone de Youn Lebreton et de la guitare de son frère Thibault Clément.

L’ensemble de l’EP est d’ailleurs collaboratif puisqu’ils sont une dizaine de musiciens à y avoir contribué. « On voulait s’ouvrir à de nouvelles inspirations, sortir de notre grotte », déclare Tom Clément. « J’adore les featurings, si je pouvais ne faire que ça, je le ferais », ajoute Tallou. Au cours des trois titres qui composent l’EP, on trouve le rappeur grenoblois Hadj qui coécrit le titre « Bref, je cours », tandis que le Parisien Sage Pee se charge de l’outro vocale du morceau. Le titre éponyme « Sous le lit du monstre » peut compter sur la participation du Britannique Ralph Hardy et du Belge Martin Strange pour les rares parties chantées en anglais d’un EP qui entérine la néo-soul à la française.

En attendant la sortie de nouveaux morceaux, Tallou se produira le 23 mars 2023 aux Champs libres, dans le cadre du festival Nos futurs. L’occasion de voir passer le duo de sous le lit du monstre au devant de la scène.

Écouter l’EP

