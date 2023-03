Rennes. Radio Plouf, une expérience sur les ondes et aux Champs libres

52h (ou à peu près). 100 invités (plus ou moins). De la friction. De la fiction. Du son. Des discussions (mais pas que). C’est Radio Plouf ! Expérience artistique originale en flux continu, à vivre en live et sur les ondes du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023.

Une radio qui s’amuse du sérieux, née de la rencontre entre le collectif FAIR-E et πNode, incontournable du radio-hack, émissions pirates et studios mobiles. Radio Plouf ! revient sur les ondes et en live dans nos studios, pour une expérience artistique originale du vendredi 24 mars 10h au dimanche 26 mars 14h.

Pendant 52h en continu, 100 artistes, sociologues, économistes et invité·es de tous horizons débattent, échangent, partagent leurs points de vue sur des questions qui vous et nous animent.

Un temps unique, à mi-chemin entre radio et spectacle vivant, qui invite à se détacher du quotidien. Une parenthèse en immersion pour s’immerger, se déplacer, apprendre, se laisser surprendre avec des DJ sets, une radio embarquée, des performances dansées, des curiosités sonores et autres chroniques insolites.

Au lever du jour, à la sortie du travail, à la pause-café ou entre deux courses, il est possible de nous rejoindre à tous moments, de nuit comme de jour, selon le temps et l’envie.

Buvette et restauration sur place (avec pop-corn et petit-déjeuner pour les plus motivé·es).

Radio Plouf ! poursuit la réflexion initiée en 2020 par le collectif FAIR-E avec la tribune

Un Usage du monde. Pour une université populaire des savoirs et des faire, de l’être à l’être

Pour cette 3e édition, Radio Plouf ! s’associe aux Champs Libres pour son événement « Nos futurs, la parole à la relève ».

→ En continu sur les fréquences DAB+ et sur le web

DAB 9B (Paris) / 11D (Mulhouse)

stream.p-node.org/dab.mp3

→ En live au CCN de Rennes et de Bretagne

En continu du vendredi 24, 10h, au dimanche 26, 12h

Entrée libre, restauration sur place

→ Clôture aux Champs Libres

Performance-lecture, DJ set et brunch dans le Café des Champs Libres

Dimanche 26, de 12h à 14h