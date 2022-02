RENNES. QUELS SONT NOS FUTURS AUX CHAMPS LIBRES ?

Du mardi 22 au dimanche 27 mars 2022, les Champs Libres de Rennes ouvrent leurs portes à la jeunesse pour l’évènement Nos Futurs.

À l’invitation des Champs Libres et du journal Le Monde, des lycéens, des étudiants et des jeunes actifs ont eu carte blanche pour organiser l’évènement autour de la question fil rouge de cette première édition : quelle société durable et soucieuse du vivant pouvons-nous construire ensemble ?

Ouvert à tous, Nos Futurs donne la parole aux jeunes habitants du territoire pour parta- ger les causes qui leur tiennent à cœur, leurs engagements, leurs préoccupations, leurs envies et leurs solutions pour l’avenir.

Cette invitation traduit la reconnaissance par Rennes Métropole de l’importance de la jeunesse sur son territoire et une confiance sincère en sa capacité à penser et faire.

« Tout l’enjeu de ce nouveau rendez-vous est de confier aux nouvelles générations, les plus directement concernées par la crise sociale et écologique, le soin d’imaginer des solutions pour produire, consommer, travailler, se déplacer ou se loger autrement. Nous avons besoin de les écouter, de les laisser nous bousculer, pour construire, avec elles, un futur qui sera d’abord le leur. L’une des plus grandes forces de notre Métropole, c’est sa jeunesse. J’ai toute confiance en elle pour nous aider à inventer une société plus solidaire et plus durable. » Nathalie Appéré, Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole

Une démarche inédite : les clés des Champs Libres à la jeunesse

Pendant plusieurs mois, accompagnés par les équipes des Champs Libres et du Monde, des jeunes (entre 16 et 28 ans) issus d’horizons variés (étudiants à l’IEP de Rennes, à l’Université Rennes 2, lycéens du lycée agricole La Touche à Ploërmel et des lycées pro- fessionnels de Dinard (Yvon Bourges), Dol-de-Bretagne (Alphonse Pellé), Fougères (Jean Guéhenno) et Rennes (Louis Guilloux), membres du Conseil Régional des Jeunes, jeunes actifs, jeunes impliqués dans des associations culturelles ou sociales) ont préparé cet évènement de manière collégiale. En partant d’une page blanche, ils ont eu à élaborer les grandes lignes de Nos Futurs, qu’ils ont voulu être un temps optimiste, utile et convivial, tourné vers le débat, la rencontre et les échanges intergénérationnels. La dynamique enclenchée traduit leur envie de faire évoluer les formats habituels et de faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles pratiques.

Avec cette démarche inédite, les Champs Libres, établissement public de culture et de savoirs, associés aux compétences éditoriales d’un grand quotidien national, se posi- tionnent comme un lieu d’expérimentation offrant l’opportunité et les moyens aux jeunes de s’exprimer, de donner libre cours à leurs pensées, d’inviter les personnalités qui les inspirent (acteurs ou penseurs des transitions) et de se former au débat public.

L’évènement, soucieux de donner tout son poids et son importance à la jeunesse, portera sa parole dans les instances de décision et de réflexion du territoire : Conférence locale pour le climat, Conseil métropolitain, Grande École des Solidarités, Conseil régional des Jeunes…

Penser les transitions

Les jeunes se sont emparés de la question des transitions pour aborder des enjeux qui leur importent et qui font débat : transition écologique, alimentation, travail, sexualité et genre, participation citoyenne, inégalités et solidarités…

Nos Futurs reflètera ainsi les goûts, les pratiques, les doutes et les espoirs de « la re- lève » sous la forme de rencontres, ateliers, projections, défilé de mode, jeux, exposition, tribunal fictif…

Pour plus d’informations :

Informations pratiques

Nos futurs, la parole à la relève

Du 22 au 27 mars 2022

Les Champs Libres

10, cours des Alliés

35000 Rennes

02 23 40 66 00

contact@leschampslibres.fr

Accès

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles