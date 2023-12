A HUIS CLOS – KERY JAMES Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine Catégorie d’Évènement: Vitry-sur-Seine A HUIS CLOS – KERY JAMES Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine, 24 mai 2024, Vitry Sur Seine. Kery James, Marc LainéLégende du rap français, Kery James est aussi reconnu pour ses pièces aux sujets de société toujours sensibles dans lesquelles il se pose en porte-parole. À Huis clos aborde de front une justice française à deux vitesses.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:00
Théâtre Jean Vilar
1, PLACE JEAN VILAR
94400 Vitry Sur Seine

