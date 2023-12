Behemoth / Regarde les Hommes Tomber Philharmonie de Paris Paris, 30 avril 2024 21:00, Paris.

Le mardi 30 avril 2024

de 20h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

De 30€ à 50€

Vétérans de la scène metal européenne, les Polonais de Behemoth ont réussi au fil des décennies à concilier puissance sonore et richesse mélodique, le tout dans un show visuellement impressionnant. Plus qu’une valeur sûre du genre : un must.

Formé en 1991 à Gdańsk, Behemoth s’est illustré sur la scène locale et internationale par son cocktail de black et de death metal, épicé de provocation religieuse. Stabilisée autour de son leader Nergal (chant, guitare) avec Orion à la basse et Inferno à la batterie, la formule a adouci un son extrême par l’adoption de synthétiseurs, de chœurs et d’orchestrations. Familier du Hellfest qui l’a accueilli durant les éditions 2010, 2014 et 2017, le groupe n’a rien perdu de sa force brute, de ses textes transgressifs et de son impact visuel. Dans le Livre de Job, son nom désigne la force animale que le créateur peut seul maîtriser, dont la domestication échappe à l’homme. Programme que le trio polonais respecte à la lettre depuis plus de trente ans.

Le quintette nantais Regarde les hommes tomber embrasse différents pans du metal, créant aussi bien des moments de pure violence que des mélodies hallucinées. La critique et le public ne s’y sont pas trompés : depuis sa création, le groupe foule les scènes les plus prestigieuses (Hellfest, Roadburn Festival, Festival de Dour…) et tourne en Europe où il connaît un succès croissant.

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/27376-behemoth https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/27376-behemoth

Corentin Charbonnier Behemoth, Adam Nergal Darski, Knotfest/Hellfest, Clisson, 2019