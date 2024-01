Hermetic Delight + Jaroslav 3000 + guest L’international Paris, mardi 30 avril 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente:

Hermetic Delight

(Strasbourg, FR – Indie Rock)

En un peu plus de dix ans d’existence, le groupe Hermetic Delight a déjà vécu plusieurs vies musicales. Quelque part entre rythme hypnotique et mélodie entêtante, une certaine pop déviante, la formation strasbourgeoise a peu à peu enrichi sa signature sonore aux accents arty, d’élans indie et de musiques transantes, comme le shoegaze ou le post-punk.

Le groupe est né autour de Zeynep Kaya, chanteuse issue des milieux punks et féministes d’Ankara, de Delphine Padilla, batteuse et performeuse issue du milieu de la danse et du guitariste A. Diamond, qui s’est également illustré en tant que bassiste au sein du groupe Crocodiles et avec Slight Pavilions, le dernier projet d’Harry Howard.

Après la sortie de l’album F.A. Cult salué par la critique (Rolling Stone, Rock & Folk, Magic, etc.), le groupe revient avec une série de singles en 2023-24 qui témoignent d’une certaine pop déviante.

Signé sur le label October Tone en France (Amor Blitz, Tioklu, BBCC, La Houle, Bleu Nuit, etc…) et The Animal Farm en Angleterre, le trio revient avec une série de singles à paraître en 2023-24 et une tournée européenne au printemps…

Jaroslav 3000

(Paris, FR – Indie Rock)

Créé à Paris en 2022, Jaroslav3000 est le projet de deux jeunes trublions qui comptent échapper au salariat en multipliant les compositions audacieuses et entêtantes. Captivés par le rock des années 2000 à une époque ou il n’intéressait plus grand monde, Tim et Tom veulent saisir l’essence des années Strokes et Arctics, ou la fougue naïve de l’adolescence et l’arrogance juvénile fusionnent dans des morceaux courts et addictifs, mais ou l’efficacité n’est jamais synonyme de format calibré et de moule industriel. Mais comment désacralise-t-on ses idoles ? La question est ouverte, l’histoire nous dira si Jaroslav3000 est un énième tributeband ou s’il parviendra à rejoindre ses idoles au panthéon des plus grands et ainsi permettre à Tim de quitter son poste d’AED en Lycée pro.

+ Guest

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/73k5sjQpc https://fb.me/e/73k5sjQpc https://link.dice.fm/ef853fd13759

Hermetic Delight + Jaroslav 3000 + guest