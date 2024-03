Concert Duo SHI-FU-KU, Fumiko Mikuni HAMANO :Violon, Azusa LOZINGUEZ : Piano Studiio l’accord Parfait Paris, mardi 30 avril 2024.

Concert Duo SHI-FU-KU, Fumiko Mikuni HAMANO :Violon, Azusa LOZINGUEZ : Piano La violoniste Fumiko Mikuni Hamano et la pianiste-compositrice Azusa Lozinguez vous invite un moment musical heureux ! Mardi 30 avril, 20h00 Studiio l’accord Parfait 15 euros (plein tarif), 10 euros (Tarif étudiant/- de 18 ans/demandeur d’emploi)

SHI-FU-KU signifie le bonheur en japonais…

La violoniste Fumiko Mikuni Hamano et la pianiste-compositrice Azusa Lozinguez partagent donc un moment musical heureux !

Ce programme est constitué de 2 parties : la 1ère présente des œuvres classiques comme Beethoven, Leclair…

Puis en 2ème partie, des pièces de plusieurs compositrices dont la pianiste Azusa Lozinguez.

PROGRAMME

Jean Marie Leclair

Sonate D majeur

Ludwig van Beethoven

Le printemps (sonate pour violon et piano)

Germaine Tailleferre

Berceuse

Azusa Lozinguez

Vivre-Ikiru Pray for Ukraine

Moi, un oiseau et une clochette (version violon-piano)

Lili Boulanger

Nocturne

Cortège

Studiio l'accord Parfait 47 rue Ramey, paris 18 Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France