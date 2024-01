L’invitation au voyage, avec l’Intelligence Artificielle Bibliothèque Forney Paris, mardi 30 avril 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Une conférence de Pierre Cassou-Noguès dans le cadre du festival Numok des bibliothèques de la Ville de Paris

La mise en service récente de ChatGPT et de

plusieurs algorithmes générateurs d’images illustre parfaitement la percée

spectaculaire de l’Intelligence Artificielle dans notre vie quotidienne. Pierre Cassou-Noguès explore comment l’IA, au-delà d’être une

simple avancée technologique, incarne un changement culturel et philosophique

significatif. En examinant de près la relation complexe entre l’homme et la

machine, il questionne nos idées préconçues sur la conscience, la créativité

et l’éthique dans un monde de plus en plus automatisé. L’accent sera mis sur

les diverses applications de l’IA dans la création artistique, mais on abordera

aussi les dilemmes éthiques et les transformations sociétales qu’elle entraîne.

Au sujet des futurs possibles de l’IA qui sera particulièrement débattu. Pierre Cassou-Noguès invite le public à

envisager différents scénarios futurs, des utopies aux dystopies, offrant une

réflexion profonde sur notre rôle et notre responsabilité dans le façonnement

de ces avenirs potentiels. Ce voyage à travers l’IA ne se limite donc pas à une

réflexion passive, mais encourage une interaction active avec ces

technologies, en nous invitant tous à réfléchir sur la manière dont nous pouvons

influencer et être influencés par le paysage numérique en évolution.

En conclusion, il est fascinant de noter que

ce texte a lui-même été écrit par ChatGPT, une illustration parfaite de l’IA en

action.

Philosophe, écrivain,

Pierre Cassou-Noguès est professeur à l’université Paris 8

Vincennes-Saint-Denis. Son travail récent interroge l’imaginaire de nouvelles

technologies. Il a notamment publié La bienveillance de machines (Seuil, 2022)

ainsi que L’Oncle (Cerf,, 2023)

www.pierrecassounogues.org

Entrée libre

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

P Cassou Noguès et G.Wagon intelligence artificielle et création artistique