Samuel Gaskin, Jonathan Mutel, William Cravy | Printempo Fondation des États-Unis Paris, mardi 30 avril 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Gratuit sur réservation

Pour ce deuxième concert de la série Printempo, Samuel Gaskin, Jonathan Mutel – musiciens en résidence – et William Cravy – alumnus – forment un trio dont la diversité musicale mettra en valeur des styles musicaux tel que le jazz, le blues, la musique classique et des improvisations originales.

De Charlie Parker à Bach, ce programme présente des improvisations, de la musique inspirée par le jazz, et tout ce qui est entre. Les Trois Préludes pour piano de George Gershwin commence avec un premier mouvement fantaisiste qui mélange la gamme de blues majeur avec des rythmes brésiliens. Ensuite, on écoute un ballad qui suit rigoureusement les 12 mesures de la forme blues, en soulignant la tierce mineure de la susdite gamme blues. Le dernier mouvement Gershwin décrivait comme “espagnol.” Le rythme pourrait faire penser aux auditeurs du célèbre “Take Five” de Dave Brubeck, qui a été pour autant écrit trois décennies plus tard. “Ornithology” fait référence au pseudonyme du saxophoniste bebop Charlie Parker : “Bird” (Oiseau). Comme avec beaucoup de ses compositions, “Ornithology” est un démarquage; c’est-à-dire, un thème original mis au-dessus une suite d’accords qui appartient à une chanson existante – dans ce cas, “How High the Moon.” “For A.B.” est un hommage à un professeur excentrique mais profondément inspirant. Le “Rondo” de Brad Mehldau est un voyage de 8 minutes qui explore des thèmes languissants et des harmonies épaisses, écrit comme une réflexion personnelle sur le gai “Prélude en do-dièse majeure” de Jean-Sébastien Bach. Le programme se termine avec des extraits qui vient de l’opéra célèbre de George Gershwin, “Porgy and Bess,” arrangé par le violoniste notoire Jascha Heifetz.

Fondation des États-Unis 15 Bd Jourdan 75014

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/gaskin-mutel-cravy-trio-printempo/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/4jE6as0FA https://fb.me/e/4jE6as0FA https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-etats-unis/evenements/concert-printempo-samuel-gaskin-jonathan-mutel-william-cravy

