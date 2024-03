Schumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen Maison de la Radio et de la Musique Paris, mardi 30 avril 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec Julia Hagen et l’Orchestre Philharmonique de Radio France !

Robert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’ombre du Concerto pour violoncelle et de la Deuxième Symphonie : joie et sérénité sans fard pour le premier, noirceur dépressive dans la seconde, qui rappelle une «période sombre de ma vie » avouait Schumann. On découvre, en préambule, le poème symphonique Miške (Dans la forêt) du compositeur (et peintre) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, un contemporain de Ravel.

Le programme

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Miške

Robert Schumann

Concerto pour violoncelle Symphonie no 2

Les artistes

Julia Hagen violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mirga Gražinytė-Tyla direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 Avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/schumann-concerto-pour-violoncelle-grazinyte-tyla-julia-hagen?s=6866 contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877640771&lang=fr

Nancy Horowitz