Rencontre Pro 2.0 – Julien Philippe – Co-fondateur / Antipodes Music et Zamora Label La Manufacture Chanson Paris, mardi 30 avril 2024.

Rencontre Pro 2.0 – Julien Philippe – Co-fondateur / Antipodes Music et Zamora Label Dans le cadre de ses activités de formation, la Manufacture Chanson organise, en collaboration avec le CNM, des rencontres avec des professionnel·le·s du secteur de la chanson. Mardi 30 avril, 19h30 La Manufacture Chanson Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T19:30:00+02:00 – 2024-04-30T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T19:30:00+02:00 – 2024-04-30T21:00:00+02:00

L’invité : Julien Philippe – Co-fondateur / Antipodes Music et Zamora Label

Après des études en école de commerce puis en management des industries culturelles Julien Philippe s’est forgé une expérience en gestion des droits dans la filière musicale en tant que Rights Manager chez Believe Digital puis Copyright Manager chez l’agrégateur YouTube Melberries.

Il est également co-fondateur des labels Antipodes Music et Zamora Label. En parallèle de ces activités de production, il est aussi consultant spécialisé en monétisation des contenus sur YouTube et sur la collecte des droits publishing sur les plateformes de streaming.

La rencontre démarre à 19h30, le public sur place doit se présenter au plus tard à 19h15.

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/30-04-2024-19-30-rencontre-professionnelle-julien-philippe »}]

rencontre pro professionnel

DR