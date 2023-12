Borj El Mechkouk Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 30 avril 2024, Paris.

Le mardi 30 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponible

Projection du film Borj El Mechkouk – VOSTFR, de Driss Aroussi, suivi par un échange entre le réalisateur et la commissaire de l’exposition Clélia Coussonnet

Un film de Driss Aroussi

Dans la région aride et désertique d’Errachidia au Maroc, un homme est envoyé par son village pour désensabler un système de galeries d’eau souterraines, les Khettaras, destinées à l’irrigation des cultures. Avec un sens aigu du cadre et une grande économie de moyens, Driss Aroussi signe une fable cinématographique sur la crise climatique, et l’enjeu majeur de l’accès à l’eau. La projection sera suivie d’une discussion entre le réalisateur Driss Aroussi et la commissaire de l’exposition Clélia Coussonnet.

A propos du réalisateur

Né en 1979 à Fezna-Errachidia au Maroc, Driss Aroussi vit et travaille à Marseille. Sa démarche artistique navigue entre expérimentation et forme documentaire.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/borj-el-mechkouk-de-driss-aroussi/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/borj-el-mechkouk-de-driss-aroussi/

Borj El Mechkouk de Driss Aroussi (2023)