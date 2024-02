Élisa Lécuyer onda Nueva ! Hommage à Aldemaro Romero Le Baiser Salé Paris, mardi 30 avril 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant Tarif web : 20 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 16 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Née d’un père français et d’une mère vénézuélienne, Elisa est une jeune chanteuse à l’univers métissé.

Du jazz à la salsa, en passant par la bossa nova, la chanson française, la pop et la comédie musicale, Élisa Lécuyer collectionne avant tout les chansons qui racontent des histoires. À la fois touchante et volcanique, elle embarque son public dans une mer d’émotions aussi diverses que les morceaux qu’elle interprète. La musicalité au service des paroles, Élisa est une véritable conteuse de mélodies.

Elle célèbre cette fois la musique du prolifique compositeur vénézuélien Aldemaro Romero, père du mouvement musical “Onda Nueva” dérivé du joropo vénézuélien et la bossa nova brésilienne. Une soirée tropicale en perspective !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

——————–

From jazz to salsa, bossa nova, French chanson, pop and musical comedy, Élisa Lécuyer above all collects songs that tell stories. At once touching and volcanic, she sweeps her audience along in a sea of emotions as diverse as the songs she performs. With her musicality at the service of her lyrics, Élisa is a true storyteller of melodies.

This time, she celebrates the music of prolific Venezuelan composer Aldemaro Romero, father of the « Onda Nueva » musical movement derived from Venezuelan joropo and Brazilian bossa nova. A tropical evening in prospect!

Created in 2012, the #JazzDeDemain slot has given rise to a series of monthly and bimonthly residencies, enabling young artists to experiment on stage, honing a repertoire, while presenting it to the public. A promising niche where creativity and emulsion know no bounds. #BeCurious!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-lisa-l-cuyer-jazz-de-demain-19h002

ÉLISA LÉCUYER Onda Nueva ! Hommage à Aldemaro Romero