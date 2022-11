Voyage en Tutti Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement Le collectif à l’épreuve de la création, la création à l’épreuve du collectif. « Surnatural Orchestra » est-il une famille ? Une fratrie ? Une utopie ? C’est en tous cas plus qu’un orchestre, un engagement quotidien pour chacun des membres de cette organisation horizontale, tout entière tournée vers le rendez-vous musical.



Le film n’est pas seulement témoin. Il participe pleinement au débat bouillonnant qui est à l’origine même de la création et s’immerge dans ce collectif où le compromis est élevé au rang de discipline artistique !



Documentaire de Josselin Carré [France, 1h28]

Dès 8 ans

Documentaire de Josselin Carré [France, 1h28]

Dès 8 ans

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

