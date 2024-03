VISITES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Senones, dimanche 7 avril 2024.

VISITES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Senones Vosges

Dimanche

Les journées européennes des métiers d’art s’invite à l’Abbaye de Senones !

La ville de Senones participe aux Journées Européennes des Métiers d’Art sur le thème Sur le bout des doigts

Cette manifestation culturelle, économique, touristique, éducative et citoyenne met en avant les savoir-faire d’exception des métiers d’art, dans toute leur richesse, et permet la découverte, la rencontre avec des hommes et des femmes qui transmettent des savoir-faire et apportent un autre regard sur le patrimoine de notre cité. Les travaux entrepris à l’abbaye par des professionnels de la restauration du bâti ancien, participent ainsi au maintien des savoir-faire et techniques, une forme aussi du patrimoine.

Ces entreprises qui travaillent actuellement à restaurer la toiture de la bibliothèque de l’abbaye de Senones, Piantanida pour la maçonnerie et la taille de pierre, Maddalon pour la charpenterie, Coanus pour la couverture et la Tuilerie de Niderviller sont habilitées à la restauration des monuments historiques et feront des démonstrations de leur savoir-faire sous le cloitre de l’abbaye. Des visites du chantier seront proposées le samedi après-midi et le dimanche.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

Abbaye de Senones

Senones 88210 Vosges Grand Est senones@vosges-portes-alsace.fr

L’événement VISITES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Senones a été mis à jour le 2024-03-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES