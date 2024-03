Visite multisensorielle au parc du château d’Épinal Parc du Château Epinal, vendredi 31 mai 2024.

Visite multisensorielle au parc du château d’Épinal Et si nous vous faisions découvrir le parc du château d’Épinal autrement ? Vendredi 31 mai, 09h00, 10h15, 13h30, 15h00 Parc du Château Sur inscription, 25 enfants par groupe maximum, rdv devant la Tour chinoise (19 rue d’Ambrail)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T10:15:00+02:00

Fin : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Et si nous vous faisions découvrir le parc du château d’Épinal autrement ?

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les enfants sont invités à regarder, écouter, toucher et sentir leur environnement. Entre ludique et didactique, cette visite est une autre manière d’en apprendre sur l’histoire du parc.

Parc du Château Chemin du pré serpent, Epinal, Vosges, Grand Est Epinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « laglucoserie@pays-epinal.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0356321112 »}] Magnifique propriété boisée, tracée sur l’emplacement d’un ancien château qui occupe le sommet d’une des collines qui dominent la ville. Jardins médiévaux, vignes vendangées en automne marquent ce domaine. On y découvre un parc animalier, des jeux pour les enfants, des promenades diverses et des fouilles archéologiques. La restructuration de ce parc est en cours avec la construction d’un nouveau parc animalier. L’objectif global de l’aménagement est en particulier de dégager un champs visuel sur les ruines du château dès l’entrée, depuis le chemin de Bruyère.

©laglucoserie