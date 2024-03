Venez déambuler dans un parc en abord d’un château classé parmi les monuments historiques Jardin du château Autigny-la-Tour, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le château se situe à l’entrée du village pittoresque d’Autigny La Tour construit dans un cirque creusé par le Vair. Le visiteur entre dans la propriété par un porche monumental d’époque Renaissance et pénètre dans une cour d’honneur encadrée par deux tours datant du XVIème siècle. Les salons orientés plein sud donnent accès à une terrasse agrémentée par une statue de marbre représentant un éphèbe. Un marronnier majestueux de plus de 200 ans délimite cette terrasse. Deux allées conduisent à un bosquet qui abrite une ancienne glacière et une fabrique.

La terrasse surplombe un jardin régulier. On y accède par un escalier à double révolution, dont le perron est encadré par deux pots à feu de style Louis XV.

Jardin du château 4, rue du château, Autigny-la-Tour, Vosges, Grand Est Autigny-la-Tour 88300 Vosges Grand Est 03 29 06 95 76 http://www.chateau-autigny.com Le château d’Autigny La Tour remonte au XIIème siècle. Placé sous l’apanage du frère du Duc de Lorraine Ferry III, la terre passe dans les mains de l’illustre famille du Chatelet jusqu’au XVIème siècle. Jean Blaise de Mauléon édifie alors une nouvelle demeure dont subsistent le portail d’entrée et les deux tours d’angle.

A partir de 1711, les Comtes de Kinigl et de Goudrecourt aménagent successivement le château tel qu’on le voit de nos jours.

Vendu comme bien national en 1793, le château passe en diverses mains au cours du XIXe siècle: celles de Jean-Claude Cherrier, premier sous-préfet de Neufchâteau, qui conserve ce bien une dizaine d’années, puis celles de la famille Panichot dont une des filles épouse le comte de Pontlevoy. Deux générations de cette famille se succèdent à Autigny. En 1920, le château est cédé à un nouveau propriétaire.

