PARCOURS GUIDÉ À LA MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE : LES LIMONAIRES DANS TOUS LEURS ÉTATS 24 rue Chanzy Mirecourt, mardi 2 avril 2024.

Mirecourt Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-02 16:30:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Fermeture annuelle du Dimanche 31 décembre au 29 mars 2024.

Parcours guidé à la Maison de la Musique Mécanique : les limonaires dans tous leurs états.

Des serinettes de Mirecourt et autres petits orgues imitant les chants d’oiseaux à la rue en passant par le carrousel et l’ambiance de la fête foraine, ou encore par les salles de bal, vivez des expériences musicales chaleureuses et joyeuses. Une évasion en musique mécanique.

À l’honneur cette année les orgues Limonaire qui ont su séduire les français par l’intermédiaire des forains, des cafés et des bals jusqu’en 1935. Après la liquidation de la manufacture, l’activité de réparation et la fabrication des « musiques perforées » est reprise par d’anciens collaborateurs salariés ou par des sous-traitants. Parmi ces derniers, le plus connu est la manufacture Poirot Frères de Mirecourt qui est le véritable successeur de Limonaire. La facture d’orgues de foire de Georges Poirot ferme définitivement son atelier en 1954 baissant le rideau sur l’activité dans la ville.Tout public

8 EUR.

24 rue Chanzy

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par OT MIRECOURT