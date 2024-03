Venez découvrir un jardin au milieu de nulle part… Le jardin de Trapelune La Croix-aux-Mines, vendredi 31 mai 2024.

Venez découvrir un jardin au milieu de nulle part… Le jardin de Trapelune ouvre ses portes pour le partage du jardin et de la culture dans un environnement ouvert sur la nature au coeur du massif des Vosges dans le parc régional du Ballon des Vosges. 31 mai – 2 juin Le jardin de Trapelune 3 euros par personne et gratuit pour les moins de 16 ans.

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée.

Le jardin de Trapelune 11, rue Sadey, 88520 La Croix-aux-Mines, Vosges, Grand Est La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est 06 86 26 99 42 http://www.lorrainedesjardins.com [{« type »: « email », « value »: « martinefreymann67@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33686269942 »}] C’est un jardin au milieu de nulle part, immergé dans un environnement préservé de forêts et de prairies, en situation dominante à environ 600m d’altitude. Dans une inspiration de jardin anglais avec des collections de vivaces, de roses anciennes, d’hydrangea, d’arbres et arbustes de collection permettant d’obtenir un intérêt en toute saison. Un bassin au milieu des plantes d’ombre, des feuillages en association de couleurs, un potager bio aussi décoratif que nourricier, un petit verger… Le jardin de Trapelune s’échappe sur le charmant paysage au cœur du parc naturel du ballon des Vosges. gratuit

