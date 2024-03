Découverte libre du Parc thermal Parc Thermal Contrexéville, vendredi 31 mai 2024.

Découverte libre du Parc thermal Espace de détente, de lecture, d’inspiration… le parc thermal de Contrexéville revêt bien des visages. Découvrez la richesse et la beauté de sa flore, au cours d’un circuit guidé, en vélo ou à pied. 31 mai et 1 juin Parc Thermal

Espace de détente, de lecture, d’inspiration… le parc thermal de Contrexéville revêt bien des visages. Découvrez la richesse et la beauté de sa flore, au cours d’un circuit guidé, en vélo ou à pied.

Le 1er juin, restitution d’un projet de percussion du Centre d’expression musicale de Contrexéville.

Parc Thermal rue de la Victoire 88140 Contrexéville Contrexéville 88140 Vosges Grand Est 0329088191 https://www.ville-contrexeville.fr/ https://www.facebook.com/VilledeContrexeville/ Le Parc Thermal est localisé au cœur de la station.

Ses quatre hectares constituent un site de détente et d’activités toniques qui permet à chacun de se ressourcer dans un cadre florissant et naturel.

Voisins du pavillon et de la galerie thermale, les œuvres de l’architecte Charles Méwès, développent une atmosphère «Renaissance grecque » et colorée, avec les céramiques des colonnades et la mosaïque. parking à proximité de la Rue de la Victoire