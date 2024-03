Balade « Eveil des sens » au jardin de la grande They Le jardin de la grande They They-sous-Montfort, vendredi 31 mai 2024.

Balade « Eveil des sens » au jardin de la grande They Visite libre et gratuite d’un jardin privé en présence des jardiniers pour répondre à vos questions. 31 mai – 2 juin Le jardin de la grande They entrée libre au 416 face église St Symphorien

Début : 2024-05-31T13:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite d’un jardin privé en présence des jardiniers pour répondre à vos questions.

Balade à travers les différents espaces, des affichettes indicatives vous inviteront à éveiller tous vos sens. Vous pourrez tester votre odorat en reconnaissant des aromatiques à l’aveugle. Puis, vous pourrez déguster des boissons rafraichissantes élaborées avec des plantes du jardin.

Le jardin de la grande They 450 rue de la grande They 88800 They sous Montfort They-sous-Montfort 88800 Vosges Grand Est 0768334983 Jardin privé en création depuis une quinzaine d’années, situé au pied des collines, planté de nombreux arbres fruitiers et d’agrément, arbustes, fleurs vivaces et annuelles, d’une superficie de environ 5000m².

Des haies séparent différents espaces : jardin blanc, verger de basses tiges, potager, jardin de grand-mère, verger hautes tiges, plates-bandes fleuries, buis taillés.

Premier prix au concours des jardins potagers 2021 organisé par Agrivair et Nestlé Terre d’O. un parking à proximité

