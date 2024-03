Visite des jardins de l’abbaye de Moyenmoutier Jardins de l’Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier, vendredi 31 mai 2024.

Pendant l’ère industrielle, la construction des usines fit disparaître les jardins du XVIIIème siècle, qui abritaient des serres, melonnières, vergers, réserve piscicole… Les jardins actuels nous permettent de contempler la façade longtemps cachée aux visiteurs.

Jardins de l’Abbaye de Moyenmoutier 2 quai du Rabodeau 88420 Moyenmoutier Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est http://www.paysdesabbayes.com Le jardin est une forme ordonnée de la nature, entièrement créé par l’homme…

…Dans les monastères ces espaces de nature ont en plus de leurs vertus nourricières ou thérapeutiques, une importante portée symbolique. A l’image d’un paradis perdu, dans ce petit carré de nature, végétaux, bactéries, champignons, verres de terre, insectes et toute sorte d’animaux, y compris l’homme, y vivent en harmonie et sans souci de hiérarchie ou de classification Grand parking au fond du parc de l’abbaye

Association du Pays des Abbayes