Visite de l'arboretum de la Hutte Arboretum de la Hutte – Vallée de l'Ourche Claudon, vendredi 31 mai 2024.

L'arboretum est ouvert toute l'année en visite libre. 31 mai – 2 juin Entrée libre. Photographies autorisées.

31 mai 2024, 14:00-17:30

1er et 2 juin 2024, 14:00-17:30

L’arboretum est ouvert toute l’année en visite libre.

Le 31 mai, 1er et 2 juin, chaque après-midi, pendant l’opération « Rendez-vous aux jardins », des bénévoles de l’association « Droiteval Ourche Patrimoine » accueilleront les visiteurs et sauront les guider dans l’arboretum, en donnant des explications sur l’histoire et les essences tout au long de la visite.

Cet arboretum, créé en 1874, comporte quelques spécimens d'arbres remarquables. De nombreuses essences, séquoias géants, tulipiers de Virginie, entres autres, tant locales qu'extérieures à la région, sont imbriquées les unes dans les autres le long des sentiers de découverte. Nous y rencontrons quelques individus centenaires de dimensions imposantes, qui les classent parmi les arbres remarquables du département des Vosges. Cet arboretum abrite une diversité d'essences que nous pouvons classer en deux familles : celles courantes à ce milieu que nous retrouvons en de multiples endroits du massif forestier de Darney et des essences spécifiques qui ont pour origine leur introduction de l'extérieur à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Dans les deux cas, c'est la taille des sujets concernés qui va leur donner le statut d'arbre remarquable.

Il est important de signaler que c’est un arboretum de milieu forestier et non un arboretum de parc. Des sculptures façonnées dans la roche lui donnent un attrait supplémentaire.

Il est situé au cœur de la forêt d’exception Darney-La Vôge, dans la vallée de l’Ourche, dont le patrimoine historique témoigne des activités humaines, développées depuis le Moyen Âge : implantation monastique, verreries et forges.

10 tables de lectures, réparties dans la vallée, invitent le promeneur à parcourir les pages d’un livre d’Histoire. Accès en voiture (petit parking)- Pas de transport en commun à proximité.

