BALADE ET GOUTER EN FORÊT AUTOUR DE LA VOGE LES BAINS Office de tourisme La Vôge-les-Bains, vendredi 31 mai 2024.

BALADE ET GOUTER EN FORÊT AUTOUR DE LA VOGE LES BAINS Office de tourisme La Vôge-les-Bains Vosges

Vendredi

Qu’est ce qu’une forêt ? Venez découvrir en marchant ce formidable écosystème. Que ce soit d’un point de vue naturaliste, historique, écologique, la forêt possède mille facettes et nous apporte aussi sérénité et détente.

Et cerise sur le gâteau, une dégustation de produits vosgiens est offerte.

Partez accompagné d’Albane pour une balade sans difficulté ( maximum 6 km ) avec peu de dénivelé prendre un bon bol d’air et une dose de bonne humeur! .

Bonnes chaussures conseillées. Départ Office de Tourisme de Bains-les-BainsTout public

8 EUR.

Office de tourisme 3 avenue André Demazure

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est tourisme.lavogelesbains@epinal.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 14:30:00

fin : 2024-05-31 17:00:00



L’événement BALADE ET GOUTER EN FORÊT AUTOUR DE LA VOGE LES BAINS La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-25 par OT EPINAL ET SA REGION