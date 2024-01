SPECTACLE LE GRAND SHOW Espace Robert Flambeau Mirecourt, samedi 1 juin 2024.

SPECTACLE LE GRAND SHOW Espace Robert Flambeau Mirecourt Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-06-01 19:30:00

fin : 2024-06-01

LE GRAND SHOW

L’association Passion Show organise le Grand Show, scène ouverte, spectacle de variétés et tremplin artistique.

Une quinzaine d’artistes ou groupes d’artistes (cirque, danse, théâtre, gymnastique, chants, magie, humour, ventriloquie, etc…) issus de différentes régions de France seront présents sur la scène du Grand Show et évolueront dans un écrin scénographique digne des cabarets parisiens.

Une expérience très enrichissante pour chacun d’entre eux, et un magnifique spectacle de plus de 2 heures pour les plus de 400 spectateurs attendus.

Un jury, composé de professionnels, sélectionnera les 3 meilleures prestations. Un prix d’encouragement sera également décerné.Tout public

Espace Robert Flambeau Avenue Charles Duchêne

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



L'événement SPECTACLE LE GRAND SHOW Mirecourt a été mis à jour le 2024-01-20