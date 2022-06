Visites de la citadelle de Blaye en poésie Blaye, 6 juillet 2022, Blaye.

Visites de la citadelle de Blaye en poésie

La citadelle Place d’Armes Blaye Gironde Place d’Armes La citadelle

2022-07-06 – 2022-07-06

Place d’Armes La citadelle

Blaye

Gironde

EUR Entre rap, slam et poésie, l’association Street Def Records, Gironde Hbaitat et la mairie de Blaye vous proposent une visite de la citadelle de Blaye pas comme les autres !

Le concept est simple : (re)découvrir la citadelle en poésie et en musique.

Durant ces visites, se sont 2 ou 3 artistes, slameurs, slameuses, multi-instrumentistes et/ou beatboxeurs, qui vous guideront dans les rues de la citadelle et dans un souterrain.

Daitoha, Macy et Titouan seront vos guides pendant environ 1h-1h30.

Verre de l’amitié offert à 19h.

Concert à 21h avec Daitoha et Titouan.

Réservation obligatoire : c’est gratuit et nous sommes limités à 29 places.

+33 5 57 42 12 09

Place d’Armes La citadelle Blaye

