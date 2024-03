Les journées de la seconde main Centre culturel Le Plateau Eysines, vendredi 26 avril 2024.

Les journées de la seconde main Deux jours pour donner une seconde vie à vos vêtements, en partenariat avec la Croix Rouge française. 26 et 27 avril Centre culturel Le Plateau Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T15:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Vous avez des vêtements que vous ne mettez plus ? qui ne vous plaisent plus ou même qui ne sont plus à la bonne taille ? Donnez-les !

La Ville en partenariat avec la Croix Rouge française organise une collecte de vêtements les vendredi 26 et samedi 27 avril. Des bacs seront mis à votre disposition dans le hall du Plateau pour les récolter de 15h à 18h le vendredi et de 10h à 18h le samedi.

Vous pourrez aussi participer à des ateliers customisation et réparation pour donner une seconde vie à vos habits !

Les ateliers auront lieu :

26 et 27 avril à 15h : atelier enfant & adulte

Samedi 27 avril à 11h : atelier enfant

Centre culturel Le Plateau rue de l’Église, Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

