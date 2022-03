Visite guidée de La Réole La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Visite guidée de La Réole La Réole, 20 mars 2022, La Réole. Visite guidée de La Réole La Réole

2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-20 16:30:00

La Réole Gironde EUR 10 10 La guide Alice Elbaz vous fait découvrir la cité médiévale de La Réole pendant une visite guidée d’1h30.

RDV au parking de la mairie (Esplanade Charles de Gaulle).

La Réole

