Foire d’Automne, Brocante des Quinconces à Bordeaux Bordeaux, vendredi 26 avril 2024.

Foire d’Automne, Brocante des Quinconces à Bordeaux Bordeaux 26 avril – 12 mai

Du 26 avril au 12 mai 2024, tous les jours de 10h à 18h

La Foire à la Brocante et Antiquités des Quinconces de Bordeaux est le rendez-vous des “chineurs” aquitains. Ils viennent y trouver toutes les idées, classiques ou insolites pour leur intérieur ou le jardin voir la rénovation….

De nombreux exposants y proposent un éventail de meubles et objets, allant des époques les plus reculées au plus design et ainsi satisfaire un nombre exponentiel de visiteurs.

Plus de 200 brocanteurs vous attendront avec leurs objets de collection. En savoir plus ICI

