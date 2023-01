Maurice Denis, l’inclassable VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Maurice Denis, l’inclassable VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques, 31 janvier 2023, Paris. Maurice Denis, l’inclassable Mardi 31 janvier, 15h00 VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1516736042586/WN_gh3lyHNvT6mQMaS4gihVlA

Maurice Denis, chef de file des Nabis et théoricien de l’art VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 14e Arrondissement Paris 75014 Paris Île-de-France Artiste polyvalent, Maurice Denis est à la fois un peintre français du groupe des Nabis, mais aussi un décorateur, graveur, théoricien et historien de l’art. Autodidacte, il se forme au musée du Louvre où les œuvres de Fra Angelico et Puvis de Chavanne influencent sa vocation de peintre chrétien. Pour lui, les principes de l’art essentiels sont les suivants: l’autonomie du tableau et le rejet de sa soumission au réel tandis que les lignes, formes et couleurs sont tenues de représenter l’invisible, l’essence pure des choses, afin de susciter des émotions intenses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T15:00:00+01:00

2023-01-31T16:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Adresse 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 14e Arrondissement Ville Paris lieuville VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Paris Departement Paris

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Maurice Denis, l’inclassable VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2023-01-31 was last modified: by Maurice Denis, l’inclassable VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques 31 janvier 2023 Paris VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les Jardins numériques Paris

Paris Paris