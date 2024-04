Visite promenade « Sur les pas des femmes artistes » dans le quartier Montparnasse GrandPalaisRmn Paris, vendredi 26 avril 2024.

Visite promenade « Sur les pas des femmes artistes » dans le quartier Montparnasse Une balade urbaine pour marcher dans les pas de femmes artistes et regarder autrement le quartier Montparnasse. Vendredi 26 avril, 10h00 GrandPalaisRmn gratuit, sur inscription

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T12:00:00+02:00

A destination des relais.

Accompagné par un conférencier, déambulez dans le quartier Montparnasse à la découverte de l’histoire des artistes qui ont marqué les lieux.

Le lieu de rdv est le 104 Boulevard du Montparnasse 75 014 Paris, au niveau de la sortie de métro « Vavin ».

GrandPalaisRmn 3 Av. du Général Eisenhower, 75008 Paris

Ces expertises lui permettent de jouer un rôle singulier dans le monde culturel, avec une ambition : favoriser la rencontre du plus grand nombre avec l‘art, l’art de toutes les cultures, de toutes les époques et sous toutes ses formes.

Le Grand Palais, entré dans une phase importante de travaux en 2021, est l’emblème de l’institution. Elle y exerce nombre de ses savoir-faire, dont la production de grandes expositions et d’événements culturels. Installé provisoirement sur le Champ-de-Mars, le Grand Palais Éphémère accueillera jusqu’à la réouverture du monument la programmation événementielle présentée dans la Nef du Grand Palais.

À Paris, au Musée du Luxembourg, et partout en France, GrandPalaisRmn déploie ses compétences autour de projets ambitieux et innovants.

