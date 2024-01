Parcours-miroir Radio France Musée des Arts et Métiers Radio France Paris, vendredi 26 avril 2024.

Parcours-miroir Radio France Musée des Arts et Métiers 1 journée pour découvrir deux institutions culturelles autour d’une même thématique Le son et l’acoustique Vendredi 26 avril, 10h00 Radio France Gratuit sur inscription (inscription sur les deux adresses mails avec les informations suivantes nom de l’association, nom et prénom, numéro de téléphone)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:30:00+02:00

Plus d’infos ici

Au programme :

Temps n°1 – le matin

Visite commentée « Un musée à voir et à écouter » au musée des Arts et Métiers

Durée de la visite 1h30

Horaire 10h00

Lieu de rendez-vous Accueil, musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, Paris 3e

Temps n°2, l’après-midi

Atelier « Acoustique et son » à Radio France

Durée de la visite 1h30

Horaire 14h30 – 16h

Lieu de rendez-vous Hall Seine, devant le point information, Radio France,116 avenue du président Kennedy, Paris 16e

