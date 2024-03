Visite exceptionnelle des « Réserves du musée des Arts et Métiers » à Saint-Denis (93), lieu de stockage et d’entretien des collections muséales. Musée des arts et métiers – CNAM Paris, vendredi 26 avril 2024.

à Saint-Denis (93), lieu de stockage et d’entretien des collections muséales. Visite guidée gratuite réservée aux adultes qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap et aux relais du champ social. Découvrez des objets non exposés et les coulisses du musée. Vendredi 26 avril, 10h30 Musée des arts et métiers – CNAM Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, 3 places maximum par structure ou association (pas de groupe constitué). Vous devrez impérativement présenter une carte d’identité à votre arrivée. Inscription obligatoire via le lien ci-dessous :

La mission « Vivre ensemble » et la Réunion des Etablissements Culturels pour l’Accessibilité (RECA), toutes deux destinées à lutter contre les discriminations dans le domaine de la culture soufflent cette année leur vingtième bougie. Présent à leur côté, le musée des Arts et Métiers propose spécialement lors de ce festival une visite des réserves dans le 93, lieu habituellement non ouvert au public. Il s’agit aussi d’un lieu de travail où l’objet est étudié, photographié, décontaminé, restauré.

Musée des arts et métiers – CNAM 60 Rue Réaumur, 75003 Paris Paris 75003

