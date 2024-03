Formation « Osez le Louvre » Musée du Louvre Paris, vendredi 26 avril 2024.

Formation « Osez le Louvre » S’initier à la pratique de la langue française à partir d’œuvres d’art. Vendredi 26 avril, 09h30 Musée du Louvre Entrée libre, sur inscription

Cette formation s’adresse aux formatrices et formateurs en alphabétisation, ASL, FLE, aux enseignants de classes UPE2A, et aux relais auprès de personnes en situation d’illetrisme.

Objectifs généraux :

– S’initier à la pratique de la langue française à partir d’œuvres d’art

– S’approprier des démarches afin d’amener son public à s’exprimer en français

– Donner des clefs pour concevoir une visite au musée avec ses apprenants

Musée du Louvre 34 Quai François Mitterrand 75058 Paris CEDEX 01 Paris 75001

Il est situé dans l’ancien palais royal du Louvre, dans le 1er Arrondissement de Paris. Ses collections contiennent de l’art européen du Moyen Âge à 1848, mais aussi de l’art des civilisations antiques méditerranéennes et des civilisations islamiques médiévales ou modernes. EN MÉTRO : Lignes 1 et 7, station « Palais-Royal / Musée du Louvre » Ligne 14, station « Pyramides » EN BUS N° 21, 27, 39, 67, 68, 69, 72, 74, 85, 95 EN VOITURE : Un parc de stationnement dont l’entrée se situe au 1 avenue du Général-Lemonnier, ouvert tous les jours de 7 h à 23 h, et accessible par la galerie commerciale du Carrousel du Louvre. Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’un tarif réduit en se rendant à l’espace « Assistance » du musée du Louvre, situé sous la Pyramide. Retrouvez les tarifs. EN VÉLIB’ OU VÉLO : Les stations Vélib’ les plus proches : N°1015 : 2, place A. Malraux N°1023 : 165, rue Saint-Honoré N°1014 : 5, rue de l’Échelle N°1013 : 186, rue Saint-Honoré Des emplacements pour stationner les vélos sont disponibles devant l’École du Louvre, à proximité de la porte des Lions.

Illetrisme Français