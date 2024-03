Des objets émancipateurs… pour qui ? Dispositifs anticonceptionnels féminins et rapports de genre (France, tournant xixe-xxe siècles) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, vendredi 26 avril 2024.

À la fin du xixe siècle apparaissent divers objets anticonceptionnels féminins : injecteurs, insufflateurs, pessaires et condoms féminins en caoutchouc ou encore ovules spermicides. En sepenchant sur les descriptions qu’en font les catalogues commerciaux, cette communication met en lumière les ambiguïtés de ces dispositifs : s’ils sont présentés comme des moyens d’émanciper les femmes en leur permettant de maîtriser de manière autonome leur fécondité, ils sont aussipensés comme des manières d’améliorer l’expérience sexuelle masculine en transférant le travail contraceptif aux femmes. Leur étude nourrit donc l’histoire des rapports de genre intimes et des enjeux de pouvoir qui s’y nouent.

Pauline Mortas (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Politisation des objets du quotidien

Ce séminaire étudiera les phénomènes de politisation des objets du quotidien aux époques moderneet contemporaine. Plutôt que d’examiner les objets appartenant aux élites du pouvoir, commeles cadeaux diplomatiques, il prend délibérément le parti de considérer les objets du « commun »(au sens de commonplace), qui traversent les vies ordinaires. En se focalisant sur des objets issusprincipalement de la sphère domestique, on s’interrogera sur la manière dont la matérialité de lavie courante et le domaine politique s’interpénètrent et se transforment mutuellement à travers desobjets hybrides.

Laurent Dedryvère (laboratoire Identités, Cultures, Territoires, Université Paris Cité), Emmanuel Fureix(Centre de recherche en histoire européenne comparée, université Paris-Est Créteil), Hélène Valance(laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

Prospectus publicitaire pour le Protecteur de la femme du Dr Hartmann, Paris, 1897

Archives de Paris, D2U6 110 (Delbret)