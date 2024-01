Parcours-miroir Radio France – Musée des Arts et Métiers (uniquement pour les relais) Musée des arts et métiers – CNAM Paris, vendredi 26 avril 2024.

Parcours-miroir Radio France – Musée des Arts et Métiers (uniquement pour les relais) 1 journée gratuite spéciale « anniversaire des 20 ans de la Mission Vivre Ensemble » à destination des relais pour découvrir deux institutions culturelles, thématique : Le son et l’acoustique Vendredi 26 avril, 10h00, 14h30 Musée des arts et métiers – CNAM Evènement gratuit. Uniquement pour les relais. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire sur les deux adresses mails avec les informations suivantes : nom de l’association, nom et prénom, numéro de téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:30:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

Au programme :

Temps n°1 – le matin

Visite commentée « Un musée à voir et à écouter » au musée des Arts et Métiers

Durée de la visite : 1h30

Horaire : 10h00

Lieu de rendez-vous : Accueil, musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, Paris 3e

Commentée par une médiatrice scientifique, référente pour les publics du champ social, la visite thématique au musée traite de l’évolution des techniques d’enregistrement du son, des précurseurs des machines parlantes. Elle propose un parcours englobant les objets de l’exposition permanente de la collection communication et de la collection mécanique du musée. Elle conduit ainsi le groupe à se questionner sur la nature du son en réalisant une expérience dans la Salle de l’écho dans un premier temps.

Puis, elle invite le groupe à découvrir la musique mécanique avec l’imitation du son d’un oiseau dans le théâtre des automates.

La dernière partie de la visite traite de l’enregistrement et la diffusion du son avec des démonstrations du phonographe, du gramophone et des explications sur la radiophonie.

Temps n°2, l’après-midi

Atelier « Acoustique et son » à Radio France

Durée de la visite : 1h30

Horaire : 14h30 – 16h

Lieu de rendez-vous : Hall Seine, devant le point information, Radio France,116 avenue du président Kennedy, Paris 16e

Un format inédit, mêlant visite et découverte sonore. Les relais découvrent dans un premier temps les notions et les enjeux de l’acoustique en visitant les studios de production, de l’Auditorium au Studio 104 (en fonction des disponibilités). Puis dans un deuxième temps : place à la pratique ! Chacun exerce son écoute, appréhende l’acoustique d’une salle et découvre le son spatialisé. Une plongée sonore et un moment unique au cœur de Radio France.

