Visite commentée et rencontre dédiées aux relais du champ social Jeu de Paume Paris, vendredi 26 avril 2024.

Visite commentée et rencontre dédiées aux relais du champ social Le Jeu de Paume convie les relais à une visite commentée des expositions « Tina Modotti. L’œil de la révolution » et « Bertille Bak. Abus de souffle ». Vendredi 26 avril, 11h30 Jeu de Paume Entrée gratuite sur inscription

Cette invitation permettra aux participant.e.s de découvrir les expositions et les activités proposées par le Jeu de Paume : « Tina Modotti. L’œil de la révolution » et « Bertille Bak. Abus de souffle ».

Jeu de Paume 1 Pl. de la Concorde, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France 01 47 03 12 50 https://jeudepaume.org/ Lieu de référence de l'image sous toutes ses formes, le Jeu de Paume est situé dans le jardin des Tuileries, face à la place de la Concorde. Dédié aux pratiques de l'image des 20e et 21e siècles (photographie, cinéma, vidéo, installation, création en ligne…), le centre d'art propose des expositions, des cycles de cinéma, des colloques, des publications et des activités éducatives.

Le Jeu de Paume est aménagé pour accueillir tous les visiteurs et leur offrir la meilleure expérience de visite possible.