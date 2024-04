" title="La route des épices Institut du monde arabe Paris" alt="La route des épices Institut du monde arabe Paris" />

La route des épices Institut du monde arabe Paris, vendredi 26 avril 2024.

La route des épices Atelier de sensibilisation à la mallette « La route des épices » pour les relais du champ médico-social et du handicap Vendredi 26 avril, 10h00 Institut du monde arabe Gratuit sur inscription

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T12:00:00+02:00

Pensée pour tous et accessible aux personnes déficientes visuelles, la « route des épices » propose un voyage multisensoriel sur les routes commerçantes du VIIIe siècle, de Fès à Zeitoun, en passant par Bagdad, Mascate, le Caire et Calicut. On y découvre la langue arabe, l’utilisation d’un astrolabe mais aussi l’architecture islamique ou la recette du ras-el-hanout !

Institut du monde arabe Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0140513486 https://www.imarabe.org/fr/professionnels/champ-social https://www.imarabe.org/fr;https://fr-fr.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/;https://twitter.com/imarabe;https://www.youtube.com/channel/UC58PA20Cz8oR3YPr5VSbxEw?cbrd=1;https://www.tiktok.com/@institutdumondearabe [{« type »: « link », « value »: « https://www.imarabe.org/fr/contact/contact-champ-social »}, {« type »: « email », « value »: « accessibilite@imarabe.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 40 51 34 86 »}] L’Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures comme un dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d’élaboration de projets culturels, bien souvent pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe. 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris

sensibilisation handicap