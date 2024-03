Visite guidée du site François-Mitterrand et de ses salles de lecture Bibliothèque nationale de France (site Mitterrand) Paris, vendredi 26 avril 2024.

Visite guidée du site François-Mitterrand et de ses salles de lecture Pour les 20 ans du festival de la MVE, la BnF propose une programmation exceptionnelle à destination des structures accueillant des personnes en situation de handicap et/ou des groupes du champ social Vendredi 26 avril, 10h00 Bibliothèque nationale de France (site Mitterrand) Exonération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T12:30:00+02:00

Cette exploration du plus grand des sites de la Bibliothèque nationale de France plonge le visiteur au cœur de l’histoire et de l’architecture de ce bâtiment. La visite permet, de façon privilégiée, d’explorer les coulisses de la bibliothèque, de comprendre son fonctionnement et d’accéder au Belvédère, dernier étage pour admirer une magnifique vue panoramique de Paris.

Un pass lecture/culture annuel de la BnF est remis à chaque participant lui permettant de revenir quand il le souhaite.

Bibliothèque nationale de France (site Mitterrand) Quai François Mauriac, 75706 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « visites@bnf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153794949 »}]

