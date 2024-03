Visite-atelier pour les relais médico-sociaux, du handicap et de la maladie Palais de Tokyo Paris, vendredi 26 avril 2024.

Visite-atelier pour les relais médico-sociaux, du handicap et de la maladie Venez découvrir les nouvelles expositions et les ateliers MÊA dans le hamo ! Vendredi 26 avril, 10h30 Palais de Tokyo Sur inscription

Début : 2024-04-26T10:30:00+02:00 – 2024-04-26T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T10:30:00+02:00 – 2024-04-26T12:30:00+02:00

Les relais médico-sociaux sont invités à découvrir les expositions, Dislocations et SIGNAL de l’artiste Mohamed Bourouissa et à expérimenter l’atelier Mieux-Être par l’Art « Tuteur à graines ».

Atelier de modelage à partir d’un tuteur, sorte de grille sur laquelle va se développer une plante (graines de plantes grimpantes fournies). Prendra-t-elle la forme d’une plante ? La forme d’un être étrange ? Une forme naturelle ou artificielle?

Palais de Tokyo 13 Av. du Président Wilson, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France 01 47 23 54 01 https://palaisdetokyo.com/ https://www.instagram.com/palaisdetokyo/ [{« type »: « email », « value »: « catalinamartinez@palaisdetokyo.com »}] Métro ligne 9: station Iéna ou Alma Marceau ou RER C station Alma

art comtemporain Mohamed Bourouissa