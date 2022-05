Spectacle rendez-vous des bébés : Les couleurs de Moa Lège-Cap-Ferret, 1 juin 2022, Lège-Cap-Ferret.

Spectacle rendez-vous des bébés : Les couleurs de Moa Médiathèque Petit Piquey 1 bis avenue des Ecoles Lège-Cap-Ferret

2022-06-01 – 2022-06-01 Médiathèque Petit Piquey 1 bis avenue des Ecoles

Lège-Cap-Ferret Gironde

Ce matin au réveil tout est blanc, beige et griste. Gris et triste. La peinture devient une grande aventure au rythme des notes, des jeux de voix et des danses de Moa. Les couleurs viennent du cœur mais les coloris viennent des pieds aussi.

+33 5 56 60 81 78

