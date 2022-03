Spectacle pyrotechnique Pyromad Gauriac Gauriac Catégories d’évènement: Gauriac

Gironde

Spectacle pyrotechnique Pyromad Gauriac, 1 juillet 2022, Gauriac. Spectacle pyrotechnique Pyromad Gauriac

2022-07-01 22:00:00 – 2022-07-01

Gauriac Gironde Gauriac Deux pyromanes se retrouvent derrière un comptoir et ça fait des étincelles… PYROMAD est un spectacle pyrotechnique (par la compagnie Cirkulez) qui mêle humour et poésie. Cirkulez est un collectif d’artistes qui produit des spectacles de rue,

de feu et de cirque. La spectacle est proposé dans le cadre des Scènes D’Eté en Gironde. Deux pyromanes se retrouvent derrière un comptoir et ça fait des étincelles… PYROMAD est un spectacle pyrotechnique (par la compagnie Cirkulez) qui mêle humour et poésie. Cirkulez est un collectif d’artistes qui produit des spectacles de rue,

de feu et de cirque. La spectacle est proposé dans le cadre des Scènes D’Eté en Gironde. +33 5 57 64 80 08 Deux pyromanes se retrouvent derrière un comptoir et ça fait des étincelles… PYROMAD est un spectacle pyrotechnique (par la compagnie Cirkulez) qui mêle humour et poésie. Cirkulez est un collectif d’artistes qui produit des spectacles de rue,

de feu et de cirque. La spectacle est proposé dans le cadre des Scènes D’Eté en Gironde. Raikephoto

Gauriac

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT Blaye

Détails Catégories d’évènement: Gauriac, Gironde Autres Lieu Gauriac Adresse Ville Gauriac lieuville Gauriac Departement Gironde

Gauriac Gauriac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gauriac/

Spectacle pyrotechnique Pyromad Gauriac 2022-07-01 was last modified: by Spectacle pyrotechnique Pyromad Gauriac Gauriac 1 juillet 2022 Gauriac Gironde

Gauriac Gironde