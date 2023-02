Spectacle musical “Piro Piro” place de la Libération, 10 février 2023, Cadillac .

Spectacle musical “Piro Piro”

2023-02-10 – 2023-02-10

EUR 5 Piro Piro est un programme de 6 courts métrages poétiques et sensibles où le talent de 2 jeunes réalisatrices sud-coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses.

Séance précédée par le spectacle L’arbre pays de Jean-Baptiste Pélissier :

Un spectacle musical, en sons et en chansons, où tous les habitants d’un arbre chantent leur amour du pays.

Des bourgeons râleurs aux racines amoureuses, du hibou noctambule aux lézards excités, tout le monde chante et raconte ce petit monde en harmonie !

+ Collation d’accueil BIO et ZERO DECHETS offerte par notre partenaire La Vie Claire Podensac.

